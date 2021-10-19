صحيفة "الشرق" القطرية تكتب عن تطور العلاقات الأذربيجانية القطرية

باكو، 19 أكتوبر (اذرتاج)

نشرت صحيفة "الشرق" القطرية مقالا عن تطور العلاقات الأذربيجانية القطرية.

تعيد وكالة اذرتاج نشر المقال الذي اعده المستشرق الباحث هاشم محمدوف.

"بعد انهيار الإمبراطورية السوفيتية، نالت أذربيجان استقلالها وبدأت في إقامة علاقات مع جميع دول العالم، فقد كانت أذربيجان حريصة علي إقامة علاقات طيبة مع مختلف دول العالم، على اختلاف اتجاهاتها السياسية، نظراً لأهمية التنوع والتوازن في علاقاتها الخارجية مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، ونظراً لانتماء أذربيجان للعالم الإسلامي، فإنها كانت حريصة على إقامة علاقات أكثر ودا مع الدول العربية والإسلامية.

تشكل العلاقات مع الدول الإسلامية أولوية كبيرة بالنسبة لباكو، حيث تقوم بتوسيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكمصدر للنفط، أقامت أذربيجان علاقات وثيقة للغاية مع دول الخليج والدول العربية والإسلامية في شمال أفريقيا، حيث ساهمت علاقات أذربيجان الوثيقة مع بعض الدول العربية في حل جميع المشكلات المصيرية للعالم الإسلامي.

يمكن القول إن قطر تعد من أهم الدول العربية بالنسبة لأذربيجان، فقد تأسست العلاقات الودية الوثيقة بين قيادتي البلدين منذ استقلال أذربيجان، ثم توطدت العلاقات في عهد الرئيس الراحل حيدر علييف، ثم تطورت في عهد الرئيس إلهام علييف، ومن ثم تم إقامة علاقات ودية وثيقة على هذه الأسس المتينة، وقد تحدث الرئيس إلهام علييف، الذي التقى مراراً مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن كيفية دعم علاقات التعاون بين البلدين في جميع المحافل الدولية والمنابر السياسية، وبدوره، شدد أمير قطر على دعم بلاده الدائم لوحدة أراضي أذربيجان، وقال إن شعب قطر يقف إلى جانب أذربيجان على الدوام.

لقد تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وقطر في 14 سبتمبر 1994، ومنذ ذلك الحين، تواصل البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين العمل على تطوير العلاقات بين أذربيجان وقطر في مختلف المجالات، حيث تسعى كل من باكو والدوحة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية.

سفير أذربيجان في قطر رشاد إسماعيلوف هو واحد من أكثر السفراء نشاطاً لأذربيجان في الخارج، حيث يقوم بالعديد من المبادرات وتنظيم العديد من الأحداث والفعاليات المهمة والمعارض والموائد المستديرة وغيرها من الأنشطة للتعريف بأذربيجان وتعزيز المعرفة بثقافة البلاد وآدابها، وفي المقابل السفير فوق العادة والمفوض لدولة قطر لدى أذربيجان فيصل بن عبد الله الحنزاب يساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، فقط التقى السفير الحنزاب مع أصلان أصلانوف، رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية "أذرتاج"، لبحث التعاون بين أذربيجان وقطر، كما التقى مع مدير وكالة أنباء APA، وصالا ماهر غيزي، ومدير وكالة أنباء تريند إلجار حسينوف لمناقشة القضايا ذات الاهتمام.

في 12 أكتوبر 2020، قام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في باكو، والملحقون العسكريون ورؤساء ممثليات المنظمات الدولية في أذربيجان بزيارة مدينة كنجة، وقال سفير قطر لدى أذربيجان فيصل بن عبد الله حمد عبد الله الحنزاب خلال زيارة لكنجة إن قطر تعارض استهداف المدنيين، إننا نؤيد وحدة أراضي وسيادة أذربيجان، الدولة الشقيقة.

وخلال زيارته لشوشا، العاصمة التاريخية والثقافية لأذربيجان، قال السفير القطري إنهم مسرورون للغاية بوتيرة أعمال البناء التي شهدوها على طول الطريق، وقد التقى السفير القطري مع وزير الطاقة بارفيز شهبازوف، حيث ناقشا آفاق تطوير العلاقات الثنائية في قطاع الطاقة وفرص التعاون المستقبلي، وأشار إلى الدور المهم للغاز الطبيعي كوقود انتقالي، وبالنظر إلى حقيقة أن الغاز الطبيعي يصدر كميات أقل من الكربون في الغلاف الجوي، كما تم بحث فرص التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتم تقديم معلومات عن العمل المنجز لتحسين الإطار التشريعي في أذربيجان.

في إطار عملية حل صراع قراباغ، اكدت قطر على سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها وفق المقررات الدولية والبيانات التي أصدرت منظمة الامم المتحدة.

أعدت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية الشهيرة على مستوى العالم سلسلة من التقارير والبرامج لنقل صوت أذربيجان الحقيقي إلى العالم أثناء الحرب، وتحتمل مشاركة الشركات القطرية للاستثمار في أذربيجان، وخاصة في المناطق المحررة، ولم ينفذوا أي مشروع اقتصادي يمكن أن يفيد السكان الذين يعيشون في تلك المناطق. في الحقيقة والواقع مثل هذه المواقف من دولة قطر الشقيقة وشعبها تجاه المشكلة الأكثر حساسية لأذربيجان يخلق حباً خاصا لهذا البلد في قلب أمتنا."