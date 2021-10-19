قراداغ لوكباتان يخسر أمام كشلة الرديف ضيفه

باكو، 19 تشرين الأول، أذرتاج

خسر قراداغ لوكباتان أمام كشلة الرديف ضيفه بهدفين دون رد في الجولة الرابعة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 22 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي أدارها الحكم حاجييف أمام 100 مشجع.

وسجل هدفي الضيف قولييف د86 ود90+5.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض و5 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة فيما طرد لاعبا من صاحب الارض بالبطاقة الحمراء د87.

واضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الاولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز صعد كشلة الرديف الى صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط فيما تراجع قراداغ لوكباتان الى المركز الخامس برصيد 7 نقاط.