أذربيجان وسلوفاكيا توقعان على اتفاقية التعاون الاقتصادي

باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي اسدوف 19 اكتوبر اليوم وزير الخارجية والاوروبي السلوفاكي ايفان كورتشوك.

قال مجلس الوزراء في بيان إن اللقاء شهد التأكيد على ممارسة الحوار السياسي الفاعل بين البلدين. وقيل إن أذربيجان مهتمة بمزيد من تطوير التعاون مع البلاد الاعضاء لدى الاتحاد الاوروبي.

وبحث الجانبان في اللقاء آفاق توسيع التعاون بين أذربيجان وسلوفاكيا في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والعبور الترانزيتي والاستثمارات وغيرها.

واكد رئيس الوزراء علي اسدوف على أن ممرات النقل العابرة من خلال أذربيجان ومن بينها ممر زنكزور من شأنها أن تستلفت اهتمام سلوفاكيا والاتحاد الاوروبي كافة ايضا مبينا أن ثمة امكانات تعاون في مجالي الاقتصاد الرقمي والأخضر.

وأشير الى أن أذربيجان تهتم بمشاركة البلدان الصديقة ومن ضمنها سلوفاكيا في اعمال اعادة بناء واعمار واصلاح الاراضي المحررة من الاحتلال.

وشدد وزير الخارجية والاوروبي ايفان كورتشوك على تأييد سلوفاكيا بسلامة اراضي أذربيجان وسيادتها عليها وعلى ضرورة توسيع العلاقات السياسية الجيدة على المجال الاقتصادي ايضا.

وفي ختام الاجتماع وقعت على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومتي أذربيجان وسلوفاكيا. وقع على الاتفاقية وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير الخارجية والاوروبي السلوفاكي ايفان كورتشوك.

وتتضمن الاتفاقية انشاء فريق عمل مشترك أذربيجاني سلوفاكي للتعاون الاقتصادي بغية تنسيق التعاون الاقتصادي الثنائي والتشجيع عليه.