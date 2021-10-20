نعقاد ملتقى الاعمال الاذربيجاني السلوفاكي في باكو

اباكو، 20 أكتوبر (أذرتاج)

بدعم من وزارة الاقتصاد وبتنظيم من صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في أذربيجان (اذبرومو) والوكالة السلوفاكية للاستثمار وترويج التجارة (SARİO) انعقد في باكو ملتقى الاعمال الاذربيجاني السلوفاكي.

شارك في الملتقى حوالي 50 رجل اعمال في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والغذاء وغيرها من المجالات الى جانب المسئولين الرسميين.

أفادت وكالة أذرتاج ان نائب وزير الاقتصاد نيازي سفروف تحدث عن التطور الناجح للعلاقات الأذربيجانية السلوفاكية مع الإشارة الى وجود إمكانيات كبيرة لتوسيع التعاون بين البلدين.

قيل ان الشركات السلوفاكية تعمل في مجالات الصناعة والبناء والخدمات في أذربيجان. كما يتطور التعاون بين البلدين في الطاقة والمجالات الإنسانية والسياحية وغيرها.

قدم نائب الوزير معلومات عن الاقتصاد الاذربيجاني والإصلاحات الجارية في تحسين بيئة الاعمال والاستثمارات في البلد مناشدا رجال اعمال سلوفاكيين الاستفادة من بيئة ملائمة للاستثمارات والاعمال في أذربيجان وتوظيف استثمارات في المجالات المختلفة.

من جانبه اعرب وزير الخارجية والشئون الأوروبية السلوفاكي إيفان كورجوك عن ارتياحه لزيارة أذربيجان مؤكدا حرص بلاده على توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية مع أذربيجان. كما تحدث الوزير السلوفاكي عن اقتصاد بلده مشيرا الى أهمية مثل هذه المتلقيات في توسيع العلاقات بين رجال اعمال كلا البلدين.

بدوره تحدث القائم باعمال مدير اذبرومو يوسف عبدللايف عن الاعمال المقامة من قبل المؤسسة بغرض ترويج الاستثمارات الأجنبية.

تواصل ملتقى الاعمال بلقاءات ثنائية بين رجال الاعمال.