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    سياسة


    التسلسل الزمني للحرب الوطنية – 20 أكتوبر

    ٢٠.١٠.٢٠٢١ [١١:٠٠]

    باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

    ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" واسفرت الحرب الوطنية المستمرة اربعة واربعين يوما عن دحر احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة اراضي البلد.

    والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الاعلى المظفر إلهام علييف نقش بالاحرف الذهبية في تاريخنا.

    تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الاربعة والاربعين يوما الوطنية:

    اليوم الـ 24 من الحرب الوطنية

    * غرد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر من الاحتلال الارميني 6 قرية من محافظة زنكيلان والعاصمة مدينة زنكيلان و18 قرية من محافظات فضولي وجبرائيل وخوجاوند. وجه الرئيس إلهام علييف نداء الى الشعب بهذه المناسبة.

    * نشرت النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا بيانا في حسابها الرسمي على الانستغرام بمناسبة تحرير مدينة زنكيلان وعدد كبير من قرى محافظات فضولي وجبرائيل وخوجاوند وزنكيلان.

    * نتيجة لعمليات نفذها جيش أذربيجان بمختلف اتجاهات خط الجبهة دمر عدد كبير من افراد قوات أرمينيا الاحتلالية و2 من دبابات ت72 و4 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و1 من مدافع الهاوتزير د30 و5 من سيارات عسكرية مختلفة. سقط عدد كثير من الضحايا والجرحى في صفوف وحدات العدو المرابطة في شريط الدفاع للفوج الآلي الـ1 لقوات أرمينيا جراء ضربات مدفعية لجيش أذربيجان. ودمر تدميرا افراد الكتيبة الآلية الـ1 للفوج واسلحتها ومعداتها القتالية تماما ما ادى الى ترك وحدة العدو المرابطة في شريط الدفاع للفوج الآلي الـ2 مواقعها هاربة متراجعة. دمر جيش أذربيجان افراد احدى وحدات العدو الزائد عددهم عن 30 جنديا التي اقدمت على شن هجوم مضاد في اتجاه فضولي بضربات جيش أذربيجان.

    * نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن انزال وحدات مدفعية جيش أذربيجان ضربات على نقاط نيران قوات أرمينيا الاحتلالية.

    *رفع علم دولة أذربيجان في مدينة زنكيلان.

    * دمر السلاح الجوي الأذربيجاني طائرة مسيرة خاصة بقوات أرمينيا الاحتلالية كانت قد حاولت التحليق نحو اجواء كنجة.

    * دمر السلاح الجوي الأذربيجاني طائرة بدون طيار خاصة بقوات أرمينيا الاحتلالية كانت قد حاولت التحليق في اجواء قرية تابقراقويونلو بمحافظة جورانبوي.

    * نشرت مقاطع فيديو عن تدمير وحدات قوات أرمينيا الاحتلالية جراء ضربات مدفعية لجيش أذربيجان خلال القتالات الدائرة في اتجاه قبادلي المحتلة.

    * نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 61 مدنيا والمصابين الى 291 جريح بجانب تعرض 1941 بيت و 382 منشأة مدنية و 90 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الفترة ما بين 27 ايلول والساعة 12:00 يوم 20 اكتوبر 2020م.

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