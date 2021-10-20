حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 2.6 مليار دولار
AzerTAg.az
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٢:٠٠]
باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان في سبتمبر مليارين و689 مليون دولار امريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت 994 مليون و951 ألف دولار من الواردات ومليار و694.4 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.
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