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    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و145 ألف و81 نسمة

    ٢٠.١٠.٢٠٢١ [١١:٥‎١]

    باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 25 ألفا و948 شخص أو 0.3 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و145 ألف و81 نسمة حتى الأول من شهر سبتمبر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 117 نسمة في الكيلومتر المربع.

    ويسكن 53 في المائة من السكان في المدن و47 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث.

     

    AZERTAG.AZ :عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و145 ألف و81 نسمة
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