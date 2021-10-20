الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية والشؤون الاوروبي الكرواتي

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 19 اكتوبر وزير الخارجية والشؤون الاوروبي الكرواتي قوردان قرليتش رادمان.

أفادت أذرتاج أن الوزير قوردان قرليتش رادمان نق تحيات قيادة كرواتيا الى رئيس الدولة.

اعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من التحيات وطلب نقل تحياته ايضا الى قيادة كرواتيا.

وقيل في اللقاء إن زيارة قوردان قرليتش رادمان أذربيجانَ أتاحت فرصة سانحة باجراء تبادل وجهات نظر حول آفاق التعلاقات الثنائية وعُبّر عن الارتياح من تطور العلاقات الأذربيجانية الكرواتية وشُدّد على وجود امكانات حسنة من اجل توسيع التعاون في المجال الاقتصادي ومورس التبادل بوجهات نظر حول امكانات للتعاون في مجال السياحة ونوقشت مسائل التعاون في مجال الطاقة ومن ضمنها مجال الطاقة المتجددة.

وأُبْلِغ خلال المحادثة اهتمام شركات كرواتية بالمشاركة في اعمال اعادة البناء والاعمار والاصلاح في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال.

كما تُترق في اللقاء الى مسائل التعاون بين أذربيجان والاتحاد الاوروبي وأُكّد على تأييد كرواتيا تأييدا دائما باذربيجان في هذه القضية.