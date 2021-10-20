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    تصدير 3042 نوع من المنتجات خلال 9 أشهر

    ٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٢:٠٦]

    باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 3042 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 14 مليارا و629 مليون دولار أمريكي خلال 9 أشهر.

    AZERTAG.AZ :تصدير 3042 نوع من المنتجات خلال 9 أشهر
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