تصدير 3042 نوع من المنتجات خلال 9 أشهر
AzerTAg.az
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٢:٠٦]
باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 3042 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 14 مليارا و629 مليون دولار أمريكي خلال 9 أشهر.
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