تصدير 3042 نوع من المنتجات خلال 9 أشهر

باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان 3042 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 14 مليارا و629 مليون دولار أمريكي خلال 9 أشهر.