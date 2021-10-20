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    وزير الدفاع يتفقد قاعدة كوماندو العسكرية الجديدة

    ٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٢:١١]

    باكو، 20 أكتوبر (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف وكبار المسئولين العسكريين بالوزارة تفقدوا في 19 أكتوبر قاعدة كوماندو العسكرية الجديدة.

    في حفل الافتتاح التقى الوزير مع قدامى المحاربين.

    ثم أقيم مراسم تقديم قبعات بيريه الى العسكريين الذين تلقوا تدريبات كوماندو منذ مدة طويلة في تركيا.

    تفقد وزير الدفاع مركز التدريبات في أراضي القاعدة العسكرية وشاهد استعراضات عسكرية للكوماندو.

    في نهاية الحفل اجتمع قيادة وزارة الدفاع مع الجنود حول مائدة الغذاء.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يتفقد قاعدة كوماندو العسكرية الجديدة
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