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    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يتجاوز 320 مليون دولار

    ٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٢:١٣]

    منسك، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تجاوز حجم عمليات التوريد والتصدير بين أذربيجان وبلاروس خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الجاري 320 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء البلاروسية أن حجم صادرات بلاروس إلى أذربيجان بلغ 229.9 مليون دولار فيما شكل حجم واردات البلد من أذربيجان 90.4 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يتجاوز 320 مليون دولار
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