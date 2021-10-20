وزارة التنمية الرقمية والنقل تعلن استئناف اذاعة الراديو والتلفزيون في زنكيلان المحررة

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

قالت وزارة التنمية الرقمية والنقل إن اذاعة الراديو والتلفزيون استؤنفت بالبث الحي لثماني قنوات متلفزة ومحطتي الراديو في مدينة زنكيلان واكثر من 10 قرى بالمحافظة باستخدام برج الـ30 مترا التابع لمحطة مينجيوان لاذاعة الراديو والتلفزيون الواقعة في قصبة مينجيوان بالمحافظة.

ويأتي هذا الانجاز بعد اعادة بناء البث الحي عقب تركيب الاجهزة الضرورية في محطة شوشا لاذاعة الراديو والتلفزيون لاطلاق الاذاعة العامة على مدينتي شوشا وخانكندي ومناطق محافظات خوجالي وأغدام وبردع والمناطق المجاورة لها ابتداء من 31 ديسمبر عام 2020م وضمان اذاعة 8 قنوات متلفزة ومحطة راديو على مدينة كلبجار و15 قرية بالمحافظة بدء من 4 اكتوبر عام 2021م.

ومن المتوقع استكمال اعمال اعادة البناء والاصلاح لدى محطة شاهْيَري التابعة لقصبة هادروت بمحافظة خوجاوند لضمان اذاعة الراديو والتلفزيون بالمناطق المذكورة وما حولها الى نهاية العام الجاري.