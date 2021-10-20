وزير الخارجية: انطلق التعاون في مجال تطهير الالغام بين أذربيجان وكرواتيا

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الكرواتي قوردان قرليتش رادمان عقب لقاء جمعهما في باكو اليوم إن التعاون في مجال تطهير الالغام قد انطلقت بين أذربيجان وكرواتيا.

واوضح الوزير بايراموف أن اجهزة تطهير الالغام المعينة مطلوبة وهي قيد النقل من كرواتيا الى أذربيجان.

واشار الوزير الى انعقاد منتدى الاعمال الأذربيجانية الكرواتية في باكو حاليا قائلا البلدين يملكان امكانية كبيرة للتعاون الموسع في مجال التجارة ايضا.