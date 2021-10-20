وسائل الاعلام الكويتية تنشر عن إمكانات كبيرة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين الكويت وأذربيجان

باكو، 20 أكتوبر (أذرتاج)

نشرت وسائل الاعلام الكويتية مقابلة مع السفير الاذربيجاني في الكويت إيلخان قهرمان. أكد سفير أذربيجان لدى البلاد إيلخان قهرمان في مقابلة نشرتها صحيفة "الرأي" أن العلاقات الكويتية - الأذربيجانية تتطور عاماً بعد عام، وتستند إلى الاحترام المتبادل والصداقة الصادقة، خصوصاً التراث والتاريخ الإسلامي المشترك الذي يقويها، لافتاً إلى أن شعبي البلدين لهما ثقافات وتقاليد متشابهة وديانة واحدة.

وقال السفير قهرمان، في تصريح صحافي بمناسبة احتفال جمهورية أذربيجان اليوم بالذكرى الـ30 لاستقلالها، إن العلاقات الديبلوماسية بين البلدين بدأت في 10 أكتوبر من العام 1994، وكانت الكويت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان.

وأضاف أنه بعد إنشاء سفارة أذربيجان في الكويت العام 2004 وسفارة الكويت في بلدنا في العام 2006، بدأت هذه العلاقات في التطور بشكل أكبر، مشيراً إلى أن حكومة الكويت كانت من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية لتحسين ظروف المعيشة للأذربيجانيين الذين أصبحوا لاجئين ومشردين داخلياً في حرب قره باغ الأولى، مقدماً الشكر لحكومة الكويت دائماً على ذلك.

وأعرب سفير أذربيجان عن أمله في مساهمة الاستثمار الكويتي بترميم وتعمير الآثار المادية والثقافية في الأراضي المحررة، وفي مشاريع اجتماعية واقتصادية تنموية أخرى.

وأوضح أنه خلال الزيارة التي قام بها رئيس أذربيجان إلى الكويت في العام 2009، تم توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة الكويت في شأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون، حيث عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين آنذاك في 10 و11 يناير 2011 في الكويت، وعقد الاجتماع الثاني في 13 و14 فبراير 2013 في باكو.

وأكد السفير إيلخان قهرمان أن «الحالة الراهنة للعلاقات الاقتصادية بين بلداننا لا ترضينا، ونعتقد أن لدينا إمكانات كبيرة لتوسيع علاقاتنا في هذا المجال»، مضيفاً أن أكثر من 20 اتفاقية مهمة وقعت بين البلدين حول التعاون في مختلف المجالات، السياسية والإنسانية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

وحول فرص التنمية والاستثمار التي اكتسبتها أذربيجان على مدار 30 عاماً، أكد أن أذربيجان اليوم هي واحدة من الدول التي تضمن أمن الطاقة الأوروبي، «حيث يتم تشغيل مشاريعنا الوطنية الناجحة مثل خط أنابيب النفط باكو - تبليسي - جيهان، وخط أنابيب الغاز باكو - تبليسي - أرضروم واستمراره، وخطوط أنابيب الغاز TANAP وTAP، وسكة حديد باكو - تبليسي - كارس».

وأشار إلى أن أذربيجان هي أيضاً مشاركة في مشروع «طريق الحرير العظيم» وأصبحت مركزاً للنقل الدولي بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، لافتاً إلى أن علاقات بلاده مع جميع بلدان العالم تستند إلى مبادئ الاحترام والتعاون المتبادلين.

وأوضح أن أذربيجان بلد رائد في جنوب القوقاز من حيث دخل الفرد والعديد من المؤشرات الأخرى، ولديها فرص وافرة للاستثمار الأجنبي، ولهذا الغرض فقد تم إنشاء «مجمع سومغايت الصناعي» و«منطقة الات الاقتصادية الحرة»، بالإضافة إلى قانون حماية الاستثمارات الأجنبية وتم توفير قواعد تشريعية أخرى، إلى جانب تطوير قطاعات أخرى من الاقتصاد مثل الصناعة والزراعة، مشدداً على أن بلاده تتخذ خطوات مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية للتخلص من اعتمادها على النفط.

قال سفير أذربيجان إن 18 أكتوبر 2021 يصادف الذكرى الثلاثين لاستعادة استقلال جمهورية أذربيجان، حيث إنه بتاريخ 18 أكتوبر 1991، تم تبني القانون الدستوري حول استقلال جمهورية أذربيجان.

وأكد أنه للمرة الأولى منذ 1991، يحتفل الشعب الأذربيجاني بهذا العيد بطريقة مختلفة تماماً كدولة منتصرة استعادت وحدة أراضيها.

وأضاف أنه خلال الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوماً، كتب جنودنا وشعبنا ككل تاريخاً مليئا بملحمة بطولية جديدة، وأظهروا بسالة وشجاعة عظيمتين، حيث انتهى الاحتلال الذي دام قرابة 30 عاماً وتم تحرير أراضينا، حيث ضحى الشعب الأذربيجاني بأرواح نحو 3 آلاف جندي في الحرب الوطنية العظمى واستعاد الحق والعدل.

وأعلن عن تخصيص الدولة الأذربيجانية 2.2 مليار مانات من ميزانيتها المقررة لعام 2021 لإعادة إعمار قره باغ، كما أعرب عدد من البلدان الصديقة عن رغبته في المشاركة في عملية إعمار أراضينا المحررة، في مجال أعمال البناء في قره باغ، وذلك من خلال تعاون ملموس مع شركات أجنبية من تركيا والمجر وإيطاليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية.