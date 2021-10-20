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    ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني من جديد

    ٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٤:٤٣]

    باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 86.76 دولار بعد انخفاضه 0.42 دولار.

    يذكر ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 86.45 دولار في 15 أكتوبر من العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني من جديد
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