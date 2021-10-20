أمن الدولة: على ممثلي الصليب الاحمر استخدام أراضي أذربيجان لزيارة المناطق الخاضعة مؤقتا لمراقبة قوات حفظ السلام الروسية وليس اراضي أرمينيا بحث الجانبان موضوع استرداد مواطني البلد من الشرق الاوسط خاصة سورية والعراق

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

استقبل رئيس جهاز أمن الدولة ولجنة الدولة لشؤون الأسراء والمفقودين والرهائن علي نقييف نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونيه مع الوفد المرافق له.

قال الجهاز في بيان إن اللقاء شهد مناقشة العلاقات الموجودة بين الصليب الاحمر واذربيجان وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك الخاصة بتنفيذ المنظمة بعثتها الانسانية.

وتناول اللواء علي نقييف قضية البحث عن مواطني البلد الذين اصبحوا في عداد المفقودين جراء حربي قراباغ الاولى والثانية معبرا عن أمله في لعب الصليب الاحمر دورا فاعلا ومساهتمها في هذا الامر.

وحذر رئيس الجهاز مستلفتا الى عدم امكانية زيارات لممثلي الصليب الاحمر للمناطق التي تخضع لمراقبة قوات حفظ السلام الروسية المنشورة مؤقتا في جزء من اراضي أذربيجان إلا باستخدام اراضي جمهورية أذربيجان وليس اراضي أرمينيا وذلك نظرا للحقائق الجديدة المسيطرة على المنطقة في الوقت الحاضر.

كما طرح خلال المباحثة على بساط البحث الموسع موضوع استرداد المواطنين اذربيجانيي الاصل من منطقة الشرق الاوسط خاصة من سوريا والعراق وكذلك أفراد عائلاتهم الى الوطن.

واعرب نائب رئيس الصليب الاحمر جيل كاربونيه عن الارتياح من علاقات التعاون المثمرة مع حكومة أذربيجان مبلغا يقينه من استمرار الفعاليات المثمرة المشتركة التي ترمي الى معالجة القضايا المذكورة.