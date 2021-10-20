وزير الخارجية: شركات من كرواتيا حريصة على المشاركة في مشاريع تتحقق في الاراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الكرواتي قوردان قرليتش رادمان عقب لقاء جمعهما في باكو اليوم إننا تبادلنا الاراء في لقائنا المنعقد اليوم حول الامكانات الموجودة بين أذربيجان وكرواتيا في مجالي الطاقة والسياحة وحول مشاركة شركات من كرواتيا في مشاريع تتحقق في الاراضي المحررة من الاحتلال وهي حريصة على المشاركة في هذه العملية.

وابلغ الوزير بايراموف أن أذربيجان وكرواتيا بينهما 25 اتفاقية ومحضرا سارية المفعول في الوقت الحاضر بجانب خضوع 7 وثائق للنظر فيها.

واشار الوزير بايراموف الى نشاط 20 شركة كرواتية في البلد حاليا مضيفا انه بحث مع نظيره اعطاء وتيرة جديدة للاعمال المشتركة من شأنها أن تتخذ في مجال السياحة في الفترة ما بعد جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كما اكد الوزير على اعارة أذربيجان اهمية خاصة بالعلاقات مع الاتحاد الاوروبي لدى المنظمات الدولية.