وزير الخارجية : الارقام في مجال التجارة بين أذربيجان وكرواتيا كبيرة بما فيه الكفاية

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الكرواتي قوردان قرليتش رادمان عقب لقاء جمعهما في باكو اليوم إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين يحتل مكانا خاصا ويشارك ممثلون عن شركات رائدة من كرواتيا في منتدى الاعمال المنعقدة في باكو والارقام في مجال التجارة بين البلدين كبيرة بما فيه الكفاية.

واوضح الوزير بايراموف أن كرواتيا في صفوف أوسع البلاد العشرة تعاونا مع أذربيجان من حيث التجارة. وقال إن الزيارات المتبادلة ذات المستويات السامية والرفيعة توطد العلاقات. كما تكتسي العلاقات البرلمانية اهمية كبيرة في تنمية العلاقات.