باكو، 20 أكتوبر (أذرتاج) تواصل القوات العسكرية للأغراض الخاصة تدريباتها التكتيكية. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان التدريبات تهدف الى تحسين قدرات ميدانية للقوات الخاصة بالعلاقة المتبادلة مع أنواع الجيش الأخرى.

AZERTAG.AZ : القوات الخاصة تواصل تدريباتها التكتيكية

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