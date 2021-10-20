  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    القوات الخاصة تواصل تدريباتها التكتيكية

    ٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٧:٠٨]

    باكو، 20 أكتوبر (أذرتاج)

    تواصل القوات العسكرية للأغراض الخاصة تدريباتها التكتيكية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان التدريبات تهدف الى تحسين قدرات ميدانية للقوات الخاصة بالعلاقة المتبادلة مع أنواع الجيش الأخرى.

    AZERTAG.AZ :القوات الخاصة تواصل تدريباتها التكتيكية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٢:١١]
    وزير الدفاع يتفقد قاعدة كوماندو العسكرية الجديدة
    ١٩.١٠.٢٠٢١ [١٢:٣٠]
    انطلاق التدريبات القيادية في لاتشين
    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣٧]
    وزير الدفاع الأذربيجاني يلتقي الممثل الخاص للناتو لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى
    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢١]
    حفل تخريج في التدريب العسكري باسبارتا لعسكريين أذربيجانيين
    القوات الخاصة تواصل تدريباتها التكتيكية