الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يزوران محافظة زنقيلان المحررة
AzerTAg.az
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٧:١٤]
زنقيلان، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا في 20 اكتوبر محافظة زنقيلان المحررة.
أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا تفقدا الأعمال المنجزة ضمن مشروع "القرية الذكية" في قرية أغالي وبناء مطار زنقيلان الدولي والظروف التي تم إنشاؤها في مجمع الوحدات العسكرية لدائرة الحدود الحكومية في محافظة زنقيلان وشاركا في حفل وضع حجر الأساس لمحطة الرقمية الفرعية التابعة للشركة المساهمة المفتوحة "أذرإيشيق" وتشغيل محطة "زنقيلان" الفرعية للطاقة الكهربائية بطاقة 110/35/10 كيلوفولت.
اجتمع رئيس الدولة والسيدة الأولى مع ممثلي مجتمع المحافظة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١١:٥٤]
١٩.١٠.٢٠٢١ [١٦:٢١]
١٩.١٠.٢٠٢١ [١٥:٥٢]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:٢٤]
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٧:٠٨]
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٦:٢٦]
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٦:٠٩]
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥١]
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٧:١٩]
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٤:٤٣]
١٤.١٠.٢٠٢١ [١١:٥٢]
١٢.١٠.٢٠٢١ [١٦:١٧]
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٣:٣٠]
١٥.١٠.٢٠٢١ [١٣:٢٢]
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥٧]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥٠]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣٩]
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٩.١٠.٢٠٢١ [١٧:٠٩]
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٤:٢٣]
١٩.١٠.٢٠٢١ [١٧:٠٣]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢٩]
١٦.١٠.٢٠٢١ [١٦:٥٦]
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٢:١٣]
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١١:٥١]
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١١:٢٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك