الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يزوران محافظة زنقيلان المحررة

زنقيلان، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا في 20 اكتوبر محافظة زنقيلان المحررة.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا تفقدا الأعمال المنجزة ضمن مشروع "القرية الذكية" في قرية أغالي وبناء مطار زنقيلان الدولي والظروف التي تم إنشاؤها في مجمع الوحدات العسكرية لدائرة الحدود الحكومية في محافظة زنقيلان وشاركا في حفل وضع حجر الأساس لمحطة الرقمية الفرعية التابعة للشركة المساهمة المفتوحة "أذرإيشيق" وتشغيل محطة "زنقيلان" الفرعية للطاقة الكهربائية بطاقة 110/35/10 كيلوفولت.

اجتمع رئيس الدولة والسيدة الأولى مع ممثلي مجتمع المحافظة.