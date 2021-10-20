  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    يخطط انشاء مجموعة العمل المشتركة الأذربيجانية السلوفاكية

    ٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٧:١٩]

    باكو، 20 أكتوبر (أذرتاج)

    قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف انه ستنشأ مجموعة العمل المشتركة الأذربيجانية السلوفاكية.

    قال الوزير: "وقعنا مع وزير الخارجية والشئون الأوروبية السلوفاكي ايفان كورجوك على "اتفاقية حول التعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية سلوفاكيا". بناء على الوثيقة التي تهدف الى تطوير الشراكة في المجالات المختلفة، ستنشأ مجموعة العمل المشتركة الأذربيجانية السلوفاكية بغرض تنسيق وترويج التعاون الاقتصادي".

    AZERTAG.AZ :يخطط انشاء مجموعة العمل المشتركة الأذربيجانية السلوفاكية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥‎١]
    بدء فعاليات معارض Rebuild Karabakh و BakuBuild2021 و Aquatherm Baku 2021 في باكو – صور
    ٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٢:١٣]
    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يتجاوز 320 مليون دولار
    ٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٢:٠٦]
    تصدير 3042 نوع من المنتجات خلال 9 أشهر
    ٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٢:٠٠]
    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 2.6 مليار دولار
    يخطط انشاء مجموعة العمل المشتركة الأذربيجانية السلوفاكية