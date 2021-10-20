يخطط انشاء مجموعة العمل المشتركة الأذربيجانية السلوفاكية
AzerTAg.az
٢٠.١٠.٢٠٢١ [١٧:١٩]
باكو، 20 أكتوبر (أذرتاج)
قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف انه ستنشأ مجموعة العمل المشتركة الأذربيجانية السلوفاكية.
قال الوزير: "وقعنا مع وزير الخارجية والشئون الأوروبية السلوفاكي ايفان كورجوك على "اتفاقية حول التعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية سلوفاكيا". بناء على الوثيقة التي تهدف الى تطوير الشراكة في المجالات المختلفة، ستنشأ مجموعة العمل المشتركة الأذربيجانية السلوفاكية بغرض تنسيق وترويج التعاون الاقتصادي".
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