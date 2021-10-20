أذربيجان: تسجيل 2303 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1010 مصاب ووفاة 16 مصابا اليوم

باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2303 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1010 مصاب هذا المرض وتوفي 16 مصابا بالفيروس في 20 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 507 ألف و857 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 480 ألف و685 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و809 مريض منهم ويستمر علاج 20 ألفا و363 مريض حالي لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 12 ألفا و75 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و56 ألفا و819 فحص طبي.