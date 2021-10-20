أذربيجان: تطعيم اكثر من 31 ألف جرعة من لقاح كورونا اليوم

باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 31 ألفا و389 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 20 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 14 ألفا و297 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و17 ألفا و92 شخصا ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 9 ملايين و257 ألف و472 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و991 ألف و242 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و266 ألف و230 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.