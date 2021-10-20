بدء فعاليات معارض Rebuild Karabakh و BakuBuild2021 و Aquatherm Baku 2021 في باكو – صور

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

بدأت فعاليات معارض Rebuild Karabakh و BakuBuild2021 و Aquatherm Baku 2021 في باكو اليوم.

وافتتح المعارض نواب وزراء الاقتصاد إلنور علييف والطاقة إلنون سلطانوف والبيئة والثروة الطبيعية وقار كريموف ونائب المجلس الوطني رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية طاهر مير كيشيلي ونائب رئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية دولتخان دولتخانوف ونائب رئيس وكالة الدولة للمراقبة على أمن الانشاء لدى وزارة الطوارئ إلخان أسدوف ورئيس الاتحاد الأذربيجاني للمهندسين المعماريين إلباي قاسمزاده ورئيس شركة منظمي الفعاليات الخزرية ادوارد سترون بكلمات أكدوا فيها على أن اعادة بناء واعمار واصلاح الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني جراء حرب الـ44 يوما الوطنية مهمة أولوية الامر الذي يستلفت اليه معرض اعادة بناء واعمار واصلاح قراباغ من حيث زيادة فاعلية الفعاليات ذات الصلة وتوطيد الشراكة العامة والخاصة في هذا المجال وعرض المنتجات والمشاريع والحلول الجذابة والمثمرة من اجل تنمية المنطقة.

وانطلقت نفس اليوم فعاليات معرضي انشاء باكو 2021 بنسخته الـ26 وأكواتيرم باكو 2021 بنسخته الـ13 للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء وإمدادات المياه والسباكة وحمام السباحة " وتشارك في المعارض 279 شركة عن 17 بلدا.