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    تغيير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات

    ٢١.١٠.٢٠٢١ [١٠:٥‎٨]

    باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 85.39 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.43 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 83.87 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.91 دولارا.

     

    AZERTAG.AZ :تغيير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات
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