التسلسل الزمني للحرب الوطنية – 21 أكتوبر

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" واسفرت الحرب الوطنية المستمرة اربعة واربعين يوما عن دحر احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة اراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الاعلى المظفر إلهام علييف نقش بالاحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الاربعة والاربعين يوما الوطنية:

اليوم الـ 25 من الحرب الوطنية

* غرد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر من الاحتلال الارميني قصبة مينجيوان و13 قرية من محافظة زنكيلان و3 قرى من محافظة فضولي و5 قرى من محافظة جبرائيل.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لجريدة "نيكي" اليابانية.

* أجبرت وحدات قوات أرمينيا المدافعة التابعة للأفواج الـ5 والـ6 والـ7 والفرقة الآلية الـ18 على التراجع بخسائر كبيرة في الافراد والاسلحة والمعدات القتالية. واغتنمت وحدات جيش أذربيجان عددا كبيرا من الاسلحة والمعدات القتالية.

* أسقطت وحدات السلاح الجوي الأذربيجاني طائرتين مسيرتين تكتيكيتين تخصان بقوات أرمينيا في اجواء فضولي وترتر وطائرة بدون طيار في اجواء هوراديز.

* نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو عن طلقات ليلية ونهارية لوحدات جيش أذربيجان المدفعية.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن الاسلحة والمعدات القتالية التي تركتها وحدات جيش أرمينيا هاربة من مواقع القتال.

* دمر جيش أذربيجان كتيبة للفوج الـ556 لقوات أرمينيا الاحتلالية تدميرا.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 63 مدنيا والمصابين الى 292 جريح بجانب تعرض 1981 بيت و 386 منشأة مدنية و 90 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الفترة ما بين 27 ايلول والساعة 11:00 يوم 21 اكتوبر 2020م.