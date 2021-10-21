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    عقد اجتماع فريق العمل الثلاثي برئاسة نواب رؤساء الوزراء الأذربيجاني والروسي والارميني في موسكو

    ٢١.١٠.٢٠٢١ [١١:٢٣]

    موسكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

    عقد اجتماع تال لفريق العمل الثلاثي الاطراف برئاسة نواب رؤساء الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف والروسي أليكسي اوفرتشوك والارميني مغير غريغوريان في موسكو كجزء اول من الاجتماع الثامن لفريق العمل.

    قالت حكومة روسيا في بيان إن اللقاء نظر في افاق اعادة بناء طرق المواصلات والنقل في جنوب القوقاز مع مناقشة سير الاعمال المنجزة في اطار البيان الموقع عليه رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الارميني ورئيس الاتحاد الروسي في 11 يناير عام 2021م.

    وتوصلت الاطراف الى اتفاق على عقد الجزء الثاني من الاجتماع الثامن لفريق العمل في مستقبل منظور.

    عبدللايفا مراسلة أذرتاج

     

     

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع فريق العمل الثلاثي برئاسة نواب رؤساء الوزراء الأذربيجاني والروسي والارميني في موسكو
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