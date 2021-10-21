الرئيس علييف: يوم 20 اكتوبر ليبقى يوم النصر الأبدي للزنكيلانيين وشعبنا كافة
AzerTAg.az
٢١.١٠.٢٠٢١ [١١:٢٩]
زنكيلان المحررة، 21 أكتوبر، أذرتاج
قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع عقده مع ممثلي مجتمع محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الارميني إن يوم 20 اكتوبر ليبقى يوم النصر الأبدي بالنسبة للزنكيلانيين وشعبنا كافة لأن يوم تحرير كل مدينة محررة من الاحتلال هو يوم النصر التأريخي.
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