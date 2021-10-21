انعقاد ملتقى الاعمال الاذربيجاني الكرواتي في باكو

باكو، 21 أكتوبر (أذرتاج)

انعقد في 20 أكتوبر في باكو ملتقى الاعمال الاذربيجاني الكرواتي بدعم من وزارة الاقتصاد وبرعاية صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في أذربيجان اذبرومو، مع مشاركة ممثلي حوالي 20 شركة عاملة في مجالات البناء والغذاء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها الى جانب المسئولين.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان ايفانا زيفكوفيتس المدير العام في الشئون الاقتصادية والتعاون لدى وزارة الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتية اعرب عن ارتياحه لزيارة أذربيجان. أشار الى أهمية ملتقى الاعمال في توسيع التعاون وإقامة علاقات جديدة.

من جانبه تحدث القائم بأعمال مدير اذبرومو يوسف عبدللايف عن نشاط الصندوق الذي يرأسه وقدم معلومات عن الفعاليات التي يقوم بها الصندوق في توسيع العلاقات مع الشركاء الأجانب وزيادة الاستثمارات في القطاع غير النفطي.

بدوره تحدث أورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) عن الفعاليات المقامة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان مشيرا الى إمكانيات التعاون في هذا المجال مع الهيئات والمؤسسات الكرواتية المعنية.

تواصل الحدث في لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال من كلا البلدين.