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    النفط الأذربيجاني يواصل تحطيم الرقم القياسي هذا العام

    ٢١.١٠.٢٠٢١ [١١:٣٩]

    باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 87.13 دولار بعد ارتفاعه 0.37 دولار.

    يذكر ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 86.76 دولار في 19 أكتوبر من العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :النفط الأذربيجاني يواصل تحطيم الرقم القياسي هذا العام
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