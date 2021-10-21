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    الرئيس علييف: أطلقت عملية محاكمة شركات أجنبية شاركت في استغلال غير قانوني لمنجم الذهب ويجنالي في زنكيلان المحررة

    ٢١.١٠.٢٠٢١ [١١:٥‎٤]

    زنكيلان المحررة، 21 أكتوبر، أذرتاج

    قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع عقده مع ممثلي مجتمع محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الارميني إن منطقة اوختشو تشاي منطقة كارثة طبيعية حيث أن العينات المأخوذة منها تدل على أن حجم المواد السامة تزيد عن المعيار المحدد 10-20 ضعفا.

    واضاف رئيس الدولة اننا سننظف هذه الانهر ايضا وستتطور هنا صناعة التعدين.

    واستلفت الرئيس علييف خاصة الى أن منجم ويجنالي للذهب كان يستغل غير قانوني من قبل الارمن بالتعاون مع شركات أجنبية وقد أطلقت أذربيجان عملية محاكمة تلك الشركات الاجنبية.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف: أطلقت عملية محاكمة شركات أجنبية شاركت في استغلال غير قانوني لمنجم الذهب ويجنالي في زنكيلان المحررة
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