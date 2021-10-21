زنكيلان المحررة، 21 أكتوبر، أذرتاج

زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 20 اكتوبر محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الارميني.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا تفقدا الاعمال المنجزة ضمن مشروع "القرية الذكية" المنفذ في قرية أقالي بالمحافظة بعد أن وضع حجر الاساس لمشروع أول قرية ذكية من جانب رئيس الدولة في أبريل عام 2021م.

وقال وزير الزراعة انام كريموف إن اعمال الانشاء والبناء جارية بسرعة على اكثر من 110 هيكتار ضمن تنفيذ المشروع وتتضمن انشاء 200 بيت بيئي خاص معزول تماما باستخدام المواد الانشائية المبتكرة و4 مبان غير سكنية كل واحدة منها ذات طابقين اثنين ومدرسة متوسطة ثانوية بسعة 360 تلميذ وروضة الاطفال بسعة 60 سريرا. و"المدرسة الذكية" قيد الانشاء بالقرية تكون مزودة بجميع الفرص الضرورية التي تمكن من التعليم عن بعد. وتطبق في القرية معايير التخطيط العمراني الحديث.