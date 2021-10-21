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    الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس لمحطة زنكيلان الرقمية الفرعية في زنكيلان المحررة – صور

    ٢١.١٠.٢٠٢١ [١٤:٣١]

    زنكيلان المحررة، 21 أكتوبر، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 20 اكتوبر في حفل وضع حجر الاساس لمحطة زنكيلان الرقمية الفرعية في محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الارميني.

    أفادت أذرتاج أن رئيس شركة أذر ايشيق وقار احمدوف أحاط رئيس الدولة والسيدة الاولى علما بالمحطة الرقمية الفرعية في زنكيلان وخارطة تزيد المحافظة بالطاقة الكهربائية وقال إن الشركة ستعيد بناء خطوط امداد الطاقة الكهربائية ذات الجهد الـ35/10 كيلو فولت بطول 240 كم والـ4ر0 كيلو فولت بطول 1050 كم اعادة بالكامل وتكون قادرة على استجواب البنية التحتية لمشاريع خاصة "بالمدينة الذكية" و"القرية الذكية".

    واضاف أن الشركة اطلقت اعمال خط امداد الطاقة الكهربائية الى وحدات عسكرية مرابطة في كلبجار بطول 132 كم بجانب اصلاح وترميم 42 كم من الخطوط.

    وضع الرئيس إلهام علييف حجر الاساس للمحطة الرقمية الفرعية.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس لمحطة زنكيلان الرقمية الفرعية في زنكيلان المحررة – صور
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    الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس لمحطة زنكيلان الرقمية الفرعية في زنكيلان المحررة – صور الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس لمحطة زنكيلان الرقمية الفرعية في زنكيلان المحررة – صور