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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى يتفقدان سير أعمال انشاء مطار زنكيلان الدولي – صور

    ٢١.١٠.٢٠٢١ [١٣:٣٨]

    زنكيلان المحررة، 21 أكتوبر، أذرتاج

    تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 20 اكتوبر سير أعمال انشاء مطار زنكيلان الدولي.

    أفادت أذرتاج أن المدير العام لشركة أذ ويرت" ذات المسؤولية المحدودة كامل علييف أحاط رئيس الدولة والسيدة الاولى علماً بالاعمال المنجزة في المطار الدولي.

    وقال إن اعمال الانشاء انطلقت مايو العام الحالي في مطار ذي مهبط بطول 3 الاف متر ليكون قادرا على استقبال وتوديع الطائرات من جميع الانواع من المدنية والعسكرية واللوجستية.

    يذكر أن الموقع الجغرافي للمحافظة وفرصها الطبيعية يتيحان فرصا سانحة لتحويل زنكيلان الى مركز النقل واللوجيستية الدولية بجانب لعب مطار زنكيلان الدولية دورا كبيرا في تنمية المحافظة الاجتماعية الاقتصادية المستقبلية ويخطط استكمال اعمال الانشاء عام 2022م.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى يتفقدان سير أعمال انشاء مطار زنكيلان الدولي – صور
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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى يتفقدان سير أعمال انشاء مطار زنكيلان الدولي – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى يتفقدان سير أعمال انشاء مطار زنكيلان الدولي – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى يتفقدان سير أعمال انشاء مطار زنكيلان الدولي – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى يتفقدان سير أعمال انشاء مطار زنكيلان الدولي – صور