  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس: عززنا جيشنا واقتصادنا ووسعنا مواقعنا الدولية ونلنا مرامنا

    ٢١.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٦]

    زنكيلان المحررة، 21 أكتوبر، أذرتاج

    قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع عقده مع ممثلي مجتمع محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الارميني إننا عززنا جيشنا واقتصادنا ومواقعنا الدولية ونلنا مرامنا وتوصلنا الى العدالة التاريخية واليوم هذه هي المرة الرابعة معكم أن أزور زنكيلان.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس: عززنا جيشنا واقتصادنا ووسعنا مواقعنا الدولية ونلنا مرامنا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٢٢]
    أذربيجان وتركيا وجورجيا تؤيد توسيع شكل التعاون الإقليمي
    ٢١.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٠٣]
    مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ومساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا
    ٢١.١٠.٢٠٢١ [١٤:٥‎٢]
    الرئيس الأذربيجاني: مستجدات متعلقة بفتح ممر زنكزور تظهر اننا نحقق هدفنا
    ٢١.١٠.٢٠٢١ [١٤:٤١]
    الرئيس علييف: سنبني في زنكيلان مركز نقل لوجيستي حديث وجميع البنية التحتية
    الرئيس: عززنا جيشنا واقتصادنا ووسعنا مواقعنا الدولية ونلنا مرامنا