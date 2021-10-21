الرئيس: عززنا جيشنا واقتصادنا ووسعنا مواقعنا الدولية ونلنا مرامنا

زنكيلان المحررة، 21 أكتوبر، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع عقده مع ممثلي مجتمع محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الارميني إننا عززنا جيشنا واقتصادنا ومواقعنا الدولية ونلنا مرامنا وتوصلنا الى العدالة التاريخية واليوم هذه هي المرة الرابعة معكم أن أزور زنكيلان.