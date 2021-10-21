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    تأسيس المجلس التنسيقي الاذربيجاني في البلدان العربية

    ٢١.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٩]

    باكو، 21 أكتوبر (أذرتاج)

    أقيم الاجتماع التأسيسي للمجلس التنسيقي الاذربيجاني في البلدان العربية على هامش لقاء جرى في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة بين رئيس اللجنة الأذربيجانية المعنية بشئون الجاليات فؤاد مرادوف وممثلي الجاليات الاذربيجانية في البلدان العربية المختلفة.

    شارك في الحفل ممثلو الجاليات الأذربيجانية المعروفون ورجال العلم والثقافة.

    نتيجة المناقشات اعدت خريطة الطريق للمجلس التنسيقي الاذربيجاني واجري تبادل الآراء حول نشاطه المقبل. انتخب منسقون للمجلس التنسيقي في الامارات العربية المتحدة والأردن ومصر وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

    يجب الذكر انه يعمل حاليا 14 مجلسا تنسيقيا أذربيجانيا يشمل 33 بلدا في العالم.

     

    AZERTAG.AZ :تأسيس المجلس التنسيقي الاذربيجاني في البلدان العربية
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