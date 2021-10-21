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    الرئيس علييف: نعمل على الشروع في نقل الزنكيلانيين مطلع العام المقبل وربما نهاية العام الحالي الى زنكيلان المحررة

    ٢١.١٠.٢٠٢١ [١٤:١٧]

    زنكيلان المحررة، 21 أكتوبر، أذرتاج

    قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع عقده مع ممثلي مجتمع محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الارميني إن حقبة جديدة تنطلق في زنكيلان الحين والخطة الرئيسية للمدنية قيد الاعداد وقد فازت شركة اجنبية في المسابقة وأعتقد أن الخطة الرئيسية تُعرض في الاشهر القريبة.

    واضاف رئيس الدولة أن مدينة جميلة حديثة جدا سوف تبنى آخذا بعين الاعتبار هذا الجمال الطبيعي الخلاب ومحافظة زنكيلان يحقق فيها مشروع "القرية الذكية" الاول بين الاراضي المحررة من الاحتلال وقد استكملت عدة مبان وهي جاهزة ونعمل على الشروع في نقل الزنكيلانيين مطلع العام المقبل وربما نهاية العام الحالي الى زنكيلان.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف: نعمل على الشروع في نقل الزنكيلانيين مطلع العام المقبل وربما نهاية العام الحالي الى زنكيلان المحررة
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