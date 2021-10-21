زنكيلان المحررة، 21 أكتوبر، أذرتاج تعرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 20 اكتوبر الى الظروف المهيأة لدى مجمع وحدة عسكرية تابعة لجهاز حرس الحدود تقع في محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الارميني. أفادت أذرتاج أن رئيس حرس الحدود إلتشين قولييف أحاط رئيس الدولة والسيدة الاولى علما بالمجمع العسكري. واوضح أن الوحدة العسكرية التي تنفذ حماية جزء حدود البلد مع إيران وأرمينيا الذي يمر من خلال اراضي محافظة زنكيلان المحررة تقع على مساحة 15 هيكتارا وفيه جميع الظروف الضرورية لأداء الخدمة في المستوى العالية. وتفقد رئيس الدولة الاسلحة والمعدات القتالية المسخرة لمجمع الوحدة العسكرية الحدودية من ناقلات مشاة مدرعة ومختلف الاسلحة وقاذفات القنابل والالغام والهاون والرشاشات كبيرة العيار والاسلحة المضادة للطائرات والصواريخ وسائر الاجهزة والمعدات القتالية والعسكرية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يتعرفان الى الظروف المهيأة لدى مجمع وحدة عسكرية في زنكيلان المحررة في الحدود مع إيران – صور

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده