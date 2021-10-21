الرئيس علييف: سنبني في زنكيلان مركز نقل لوجيستي حديث وجميع البنية التحتية
AzerTAg.az
٢١.١٠.٢٠٢١ [١٤:٤١]
زنكيلان المحررة، 21 أكتوبر، أذرتاج
قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع عقده مع ممثلي مجتمع محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الارميني إن نواب رؤساء الوزراء الأذربيجاني والروسي والارميني يجتمعون في موسكو للمرة التالية وموقفنا يصرح به مرة اخرى وبذلك نبني في زنكيلان مركز نقل لوجيستي حديث وجميع البنية التحتية لاستقبال الطائرات للشحن والركاب وعقدة طرق السكك الحديدية والطرق البرية وغيرها مما هو ضروري.
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