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    الرئيس الأذربيجاني: مستجدات متعلقة بفتح ممر زنكزور تظهر اننا نحقق هدفنا

    ٢١.١٠.٢٠٢١ [١٤:٥‎٢]

    باكو، 21 أكتوبر (أذرتاج)

    كما تعرفون، لم يكن في زنكيلان مطار جوي في أيام الاتحاد السوفييتي. لكن الآن سيوجد هنا مطار، بل مطار دولي وستصبح زنكيلان مركزا لوجستيا للبلد.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في لقائه مع ممثلي مجتمع زنكيلان.

    أضاف الرئيس قائلا: "ان ممر زنكزور يمر هنا، تنشأ السكة الحديد والطريق البري من هوراديز الى آغبند. وتظهر آخر مستجدات متعلقة بفتح ممر زنكزور اننا نحقق هدفنا."

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني: مستجدات متعلقة بفتح ممر زنكزور تظهر اننا نحقق هدفنا
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