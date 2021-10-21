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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ومساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا

    ٢١.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٠٣]

    باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ومساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا كارين دونفريد 20 اكتوبر.

    قالت الوزارة في بيان إن كارين دونفريد نقلت تهانيها الى الوزير جيهون بايراموف بمناسبة الذكرى السنوية الـ30 لاسعادة أذربيجان استقلالها.

    وتبادل الطرفان وجهات نظر حول جدول اعمال التعاون بين البلدين مؤكدين على ضرورة تطوير العلاقات في عدد من الاتجاهات.

    كما بحث الجانبان خلال المكالمة الهافية الوضع ما بعد النزاع في المنطقة.

    وابلغ الوزير جيهون بايراموف موقف البلد من تطبيع العلاقات بين أرمينيا واذربيجان على اساس مبادئ القانون الدولي وبدورها اشارت كارن دونفريد الى وجوب تطبيع العلاقات بين البلدين والى استعداد الولايات المتحدة الامريكية لتقديم دعم في هذا المجال.

    وتبادل الطرفان الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

     

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