أذربيجان وتركيا وجورجيا تؤيد توسيع شكل التعاون الإقليمي

أنقرة، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

عقد رئيس لجنة العلاقات الدولية والعلاقات البرلمانية الأذربيجانية صمد سيدوف ورئيس اللجنة البرلمانية للجمعية الوطنية التركية الكبرى عاكف تشاغاتاي كيليتش ورئيس لجنة البرلمان الجورجي نيكولوز سامخرادزه مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد الاجتماع الثلاثي للجان العلاقات الخارجية لبرلمانات أذربيجان وتركيا وجورجيا في الجمعية الوطنية التركية الكبرى.

أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس اللجنة البرلمانية عاكف تشاغاتاي كيليتش اعرب عن تهانيه للشعب الأذربيجاني بمناسبة النصر العظيم وقال إن الاجتماع المشترك نوقش توسيع التعاون الإقليمي والبرلماني وتبادل المعلومات والخبرات في التشريع وتطوير السياسة السياسية والعلاقات الاقتصادية والانسانية والثقافية. كما أعرب رئيس اللجنة عاكف تشاغاتاي كيليتش عن ثقته في أن نتائج التعاون المثمر بين أذربيجان وتركيا وجورجيا ستستمر في تقديم نموذج وجاذبية لدول المنطقة. قال إن هذا الانتصار الحاسم خلق وضعا جيوسياسيا جديدا في جنوب القوقاز.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول توسيع العلاقات بين أذربيجان وتركيا وجورجيا. تدين الأطراف كافة أشكال الإرهاب وتعتبرهم مرفوضة. يتفق الطرفان على الحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة وتوسيع تغطيتها. دعم حرمة حدود الدول التي يعترف بها المجتمع الدولي. واعتُبر من المفيد مواصلة التعاون المشترك في المجالس البرلمانية للاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة حلف شمال الأطلسي. اتفق الطرفان على عقد الاجتماع السابع المقبل للجان العلاقات الخارجية لبرلمانات أذربيجان وتركيا وجورجيا في أذربيجان.