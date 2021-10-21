أذربيجان: تسجيل 2005 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1011 مصاب ووفاة 20 مصابا اليوم

باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2005 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1011 مصاب هذا المرض وتوفي 20 مصابا بالفيروس في 21 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 509 ألف و862 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 481 ألف و696 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و829 مريض منهم ويستمر علاج 21 ألفا و337 مريض حالي لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 12 ألفا و533 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و69 ألفا و352 فحص طبي.