أذربيجان: تطعيم أكثر من 32 ألف جرعة من لقاح كورونا اليوم

باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 32 ألفا و200 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 21 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 16 ألفا و484 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و15 ألفا و716 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 9 ملايين و289 ألف و672 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و7 آلاف و726 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و281 ألف و946 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.