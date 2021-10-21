الرئيس علييف يفتتح محطة "زنكيلان" الكهربائية ذات 110/35/10 كيلو فولت في زنكيلان المحررة – صور
AzerTAg.az
٢١.١٠.٢٠٢١ [١٨:٣٩]
زنكيلان المحررة، 21 أكتوبر، أذرتاج
افتتح الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 20 اكتوبر محطة "زنكيلان" الكهربائية الفرعية ذات الجهد الـ110/35/10 كيلو فولت في زنكيلان المحررة من الاحتلال الارميني.
قدم رئيس شركة أذر اينيرجي بابا رضايف معلومات لرئيس الدولة والسيدة الاولى حول المحطة الفرعية.
شغل الرئيس إلهام علييف محطة "زنكيلان" الكهربائية الفرعية.
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