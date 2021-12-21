التعليم: ثمة 500 وظيف مدير مدرسة شاغرة في أذربيجان حاليا

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

قال وزير التعليم أمين أمر الله يف إن أذربيجان فيها 500 وظيفة مدير مدرسة شاغلة حاليا.

أوضح الوزير امر الله يف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن مراسيم الرئيس إلهام علييف ذات الصلة أن الوزارة تريد انتخاب أنجح لوظائف مديري مدارس فلذلك تسعى الى توظيف مديري مدارس عن طريق الامتحانات والاختبارات خلال السنوات الأخيرة.