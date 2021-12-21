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    علم وتعليم


    وزير التعليم: 1825 مؤسسة التعليم ما قبل المدرسة في أذربيجان

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٢:٣٩]

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    قال وزير التعليم أمين أمر الله يف إن 1825 مؤسسة التعليم ما قبل المدرسة في أذربيجان في الوقت الحاضر.

    أوضح الوزير امر الله يف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن مراسيم الرئيس إلهام علييف ذات الصلة أن 1692 مؤسسة التعليم منها هي مؤسسات التعليم ما قبل المدرسة العامة.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزير التعليم: 1825 مؤسسة التعليم ما قبل المدرسة في أذربيجان
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    وزير التعليم: 1825 مؤسسة التعليم ما قبل المدرسة في أذربيجان