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    اقتصاد


    زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في أذربيجان خلال 11 شهرا

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٢٢]

    باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    وفقا لبيانات التشغيل الخاصة بالكهرباء لوزارة الطاقة في الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام، بلغ إنتاج البلاد من الكهرباء خلال نوفمبر مليارين و408.9 مليون كيلوواط / ساعة والصادرات 233.9 مليون كيلوواط / ساعة واستيراد 10.4 مليون كيلوواط / ساعة.

    وزاد إنتاج الكهرباء خلال شهر نوفمبر بمقدار 288.4 مليون كيلوواط / ساعة والصادرات بمقدار 146.1 مليون كيلوواط / ساعة والواردات بمقدار 0.3 مليون كيلوواط / ساعة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم توليد 25 مليارا و264.8 مليون كيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية و23 مليارا و764.2 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الحرارية ومليار و193.5 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و51.9 مليون كيلوواط ساعة في محطة الطاقة الشمسية و82.7 مليون كيلوواط ساعة في محطة طاقة الرياح.

    AZERTAG.AZ : زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في أذربيجان خلال 11 شهرا
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