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    وزير الطاقة الاذربيجاني يلتقي نظيره التركي بباكو

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 22 ديسمبر (أذرتاج)

    التقى وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في 22 ديسمبر وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي فاتح دونماز.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير شاهبازوف تحدث في اللقاء عن المشاريع المنفذة في أذربيجان في مجال الطاقة والاستثمارات الموظفة في هذا المجال.

    من جانبه تحدث وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي فاتح دونماز في اللقاء عن العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وتطرق الى مسائل آفاق التعاون والعلاقات.

    كذلك اشير في اللقاء الى أهمية ملتقى الطاقة الاذربيجاني التركي الأول.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الطاقة الاذربيجاني يلتقي نظيره التركي بباكو
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