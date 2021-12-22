زيادة صادرات الكهرباء من أذربيجان إلى تركيا

باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

زادت صادرات الكهرباء من أذربيجان إلى تركيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في ملتقى الطاقة الاذربيجاني التركي الأول بباكو في 22 ديسمبر.

وقال الوزير إن صادرات الكهرباء من أذربيجان إلى تركيا زادت خلال 11 شهرا من العام الحالي إلى 517 مليون كيلوواط / ساعة.

"يمر قطاع الطاقة العالمي حاليا بعملية تحول بسبب تغير المناخ. يتم تحديد الأهداف على المستوى الوطني مع مراعاة اتجاهات الطاقة العالمية. هناك حاجة ملحة لزيادة الجهود للمساهمة في التعاون الاقليمي في مجال الطاقة الكهربائية".